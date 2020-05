“Prorogare lo stato di emergenza per altri 6 mesi”, la proposta della Protezione Civile

Protezione civile stato di emergenza. “Prorogare lo stato di emergenza per altri 6 mesi.” E’ la richiesta della Protezione Civile fatta al governo in queste ore. Come riporta il sito Fanpage, tra le proposte inviate dai dipartimenti e dai ministeri al governo per il Decreto Rilancio, c’è anche questa ipotesi, contenute tra i suggerimenti forniti dalla Protezione Civile. Lo stato d’emergenza, attualmente, sarà in vigore fino al 31 luglio 2020. Quello è il termine fissato per la fine dello stato d’emergenza. Ma la richiesta è di prorogare la scadenza di ulteriori sei mesi. Una proposta da cui, secondo quanto scritto nel documento contenente tutte le proposte, “non derivano nuovi o maggiori oneri” per le casse dello Stato.

Prorogare lo stato di emergenza, la proposta della Protezione Civile

Nella relazione illustrativa si spiega che la proposta nasce anche dall’impossibilità di superare i contesti emergenziali per cui è stato necessario dichiarare lo stato d’emergenza. Per questo la disposizione, anche sulla base della situazione epidemiologica, “prevede la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi”. La nuova scadenza, quindi, sarebbe il 31 gennaio 2021.