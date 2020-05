Alena Seredova a “Vieni da me”: chi è, figli, gravidanza, anni, fidanzato

Oggi ospite da Caterina Balivo a “Vieni da me” la show girl, Alena Seredova. La 42enne ha raccontato della sua gravidanza e dalla nascita della 3 figlia. Già mamma di Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio finito con Gigi Buffon, Alena Seredova non nasconde l’emozione di dover crescere una femmina dopo due maschi. “Alla mia età ho deciso di tuffarsi in questa nuova avventura perchè dall’ultimo figlio sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. E’ come se fosse la prima volta”, spiega la Seredova.

Chi è

Nasce a Praga il 21 marzo del 1978 dove trascorre la sua infanzia con i genitori e la sorella minore Eliska. La sua fisicità dirompente spicca in maniera particolare, basti pensare che è alta 181 cm, pesa circa 65 kg e le sue misure sono 94-61-92. Ha gli occhi e i capelli castani, tratti decisamente diversi da quelli delle classiche ragazze del suo paese.

Alena Seredova, Carriera

Inizia da giovanissima nel mondo della moda e a 17 anni è già sulle passerelle milanesi. Il trampolino di lancio è Miss Repubblica Ceca dove nel 1998 arriva seconda. Un risultato che le apre le porte per Miss Mondo concorso in cui si piazza addirittura al quarto posto.

Il suo approdo in Italia è merito di Giorgio Panariello, che le permette di partecipare alla trasmissione televisiva Torno Sabato. Da lì in avanti una serie di successi soprattutto in ambito cinematografica. Partecipa ai film “Ho visto le stelle!”, “Christmas in Love”, “Un estate al mare” e “Un estate ai Caraibi”. L’apice lo raggiunge però con il calendario sexy realizzato per Max nel 2005. Da annoverare anche la partecipazione a “La Domenica Sportiva” nel 2008.

Alena Seredova, Vita Privata: Buffon, Nasi e figli

Nonostante la fama, non è mai stata troppo avvezza ai gossip, ma le sue vicende sono poi uscite tutte allo scoperto. Nel 2005 si fidanza con il calciatore Gianluigi Buffon, con cui convola a nozze nel 2011. Dalla loro unione sono nati Luis Thomas e David Lee. Nel 2014 però il portiere campione del mondo nel 2006 l’ha tradita con la conduttrice Ilaria D’Amico e la logica conseguenza è il divorzio.

Un passaggio che l’ha toccata profondamente, in cui lei ha voluto difendere i suoi figli onde evitare loro spiacevoli conseguenze. Assorbita la delusione per la fine del matrimonio, attualmente è fidanzata con l’imprenditore Alessandro Nasi (cugino di Lapo Elkann).