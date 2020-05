Pensioni giugno: il calendario del pagamento

Pensioni giugno: il pagamento secondo il calendario dell’Inps. Già a partire dall’assegno di aprile, il pagamento delle pensioni avviene scaglionato su diversi giorni per scongiurare assembramenti alle Poste. Poste italiane ha infatti stilato per ogni mese un calendario in base alle lettere del cognome secondo cui recarsi all’ufficio postale per ritirare la pensione.

Con una nota Poste Italiane ha inoltre chiarito che “Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid 19, Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di giugno saranno accreditate il 26 maggio per i titolari di:

Libretto di Risparmio,

Conto Banco Posta;

Conto Postepay Evolution.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution possono prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello”, ha spiegato il gruppo. Per chi deve prelevare la pensione INPS in contanti: “Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario”.

Pensioni giugno pagamento: il calendario

Le pensioni per questi mesi sono anche state pagate in anticipo. Per quanto riguarda la pensione di giugno, sarà ritirata a fine maggio. “Nello specifico – ha spiegato il ministro Catalfo – il pagamento decorrerà dal giorno 26 al 3o maggio per la mensilità di giugno”.

Il nuovo calendario pagamento pensioni INPS aprile, maggio e giugno:

Pensione del mese di Aprile 2020: anticipato dal giorno 26 al 31 marzo;

Pensioni del mese di Maggio 2020: anticipato dal 27 al 3o aprile 2020;

Pensione del mese di Giugno 2020: anticipato dal giorno 26 al 30 maggio 2020.

In base a quanto previsto dal nuovo calendario pagamenti INPS pensioni 2020, l’accredito della pensione INPS del mese di giugno è in anticipo di qualche giorno:

Pensione del mese di Maggio 2020: anticipato dal 26 al 3o maggio 2020 accreditata in Posta;

Pensione del mese di Maggio 2020: 4 maggio accredito in banca.

Ritiro della pensione da parte dei carabinieri

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.