Chi è Pelè? Pelè oggi, età, figli, moglie, condizioni di salute dell’ex calciatore

Chi è Pelè? Pelè oggi, età, figli, moglie. Pelé è lo pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento. E’ un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. Conosciuto anche come O Rei (in italiano Il Re), O Rei do Futebol (Il Re del Calcio) o Perla Nera (in portoghese Pérola Negra), è il Calciatore del Secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), nonché Pallone d’oro FIFA del secolo, votato dai precedenti vincitori del Pallone d’oro. Successivamente ha ricevuto, unico calciatore al mondo, il Pallone d’oro FIFA onorario.

È l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, cosa avvenuta con la Nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Il suo gol realizzato alla Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo FIFA e primo tra quelli realizzati in una finale di un campionato del mondo. La FIFA gli riconosce il record di reti realizzate in carriera, 1281 in 1363 partite, mentre in gare ufficiali ha messo a segno 761 reti in 821 incontri con una media realizzativa pari a 0,92 gol a partita.

Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato inserito dal settimanale statunitense Time nel “TIME 100 Heroes & Icons” del XX secolo. È stato dichiarato “Tesoro nazionale” dal presidente del Brasile Jânio Quadros e, nel luglio 2011, “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità”.

Pelè: oggi, età, figli, moglie

E’ nato a Três Corações il 23 ottobre 1940. Ha 79 anni. Ne compirà 80 il prossimo ottobre.

Pelè oggi

Nelle ultime uscite pubbliche lo abbiamo visto su una sedia a rotelle, cosa che ovviamente ha interrogato e fatto preoccupare tutti. I suoi problemi sono cominciati quasi sei anni fa: era il novembre 2014 quando l’ex calciatore era stato ricoverato in ospedale per calcoli renali nell’uretra e nella vescica, e per un’infezione alle vie urinarie. Dimesso quasi un mese dopo, era poi stato operato alla prostata ma sembrava poi essersi rimesso. Nell’aprile 2019 però un’altra ricaduta: questa volta Pelè era stato colpito da tetania e febbre alta, i medici avevano descritto le condizioni come non gravi ma il brasiliano era stato ricoverato d’urgenza a Parigi.

Il figlio ha recentemente raccontato che Pelé ha difficoltà nella deambulazione a seguito di un intervento all’anca, e per questo motivo il tre volte campione del mondo di calcio è depresso e non esce di casa.

Pelè figli e moglie

Marcia Aoki (s. 2016), Assíria Nascimento(s. 1994–2008), Rosemeri dos Reis Cholbi (s. 1966–1978). Ha sette figli: Edson Cholbi Nascimento, Sandra Regina Machado, Joshua Nascimento, Kelly Cristina Nascimento, Flavia Christina Kurtz Vieira de Carvalho, Celeste Nascimento, Jennifer Nascimento.