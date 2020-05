Cambiate la vostra foto profilo WhatsApp, nuova truffa in arrivo

Nuova truffa whatsapp. Come conferma il sito Bufale, una nuova truffa whatsapp che riguarda l’immagine e la foto del profilo sta circolando in queste ultime ore e bisogna assolutamente prestare massima attenzione perché riguarda l’immagine del profilo utilizzata dagli utenti per farsi riconoscere dai propri contatti. Purtroppo le truffe online continuano ad essere all’ordine del giorno, nonostante diverse piattaforme, come la stessa WhatsApp, stiano lavorando duramente per salvaguardare la sicurezza dei propri utenti.

Come si concretizza la truffa che parte dall’immagine del profilo WhatsApp

WhatsApp però ha messo in guarda i propri utenti. Fate assolutamente attenzione a chi chiede soldi tramite questa applicazione. Nel 99% dei casi riguarda semplicemente un truffatore che vuole prendersi gioco del malcapitato, riuscendo a volte anche a rubare belle somme di denaro.

Più nel dettaglio, questa truffa dell’immagine del profilo di WhatsApp, fa leva proprio sulla foto che comunemente utilizzano tutti gli utenti per farsi riconoscere dai propri contatti. I truffatori infatti riescono a rubare l’immagine del profilo e creano un secondo profilo, chiaramente fake, di WhatsApp. Con questo profilo contattano i vari utenti presenti nella rubrica del malcapitato, fingendosi quindi l’utente che loro conoscono, e chiedendo dei soldi da trasferire sul conto Postepay.

Truffa Whatsapp

Al momento le autorità ancora non hanno ben compreso come questi truffatori riescano a rubare l’immagine del profilo WhatsApp. Nel frattempo è assolutamente consigliabile non rispondere ad alcun messaggio WhatsApp in cui si chiede di donare dei soldi. Nella maggior parte dei casi è una persona che apparentemente potreste conoscere; ma potrebbe trattarsi del truffatore di turno.