Pozzuoli, la potente esplosione della centrale elettrica ripresa in diretta da un motociclista. Video

Pozzuoli. La potente esplosione di questa notte alla centrale elettrica di via Fascione a Pozzuoli è stata ripresa in diretta da un’action cam di un motociclista di Pozzuoli. Come riporta Pozzuoli24, il centauro Giuseppe C. percorreva quel tratto di strada a bordo della sua moto proprio nel momento in cui è avvenuto il boato.

Leggi anche >> Pozzuoli, prima il boato poi le fiamme: fiamme alla centrale elettrica

Incendio alla centrale elettrica

Sul luogo del disastro sono giunti i carabinieri della locale compagnia, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio alimentato anche dal forte vento di questa notte. Al momento non sembrano esserci feriti. Si indaga per appurare la natura del rogo. Alcune zone dell’area flegrea sono rimaste completamente al buio.

Il video