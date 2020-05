Bonus disoccupati, dal mese di maggio soldi anche a chi ha perso il lavoro

Bonus disoccupati. Bonus emergenza COVID-19, aiuti anche per chi è disoccupato. Con il nuovo decreto di maggio (ancora in via di approvazione) il governo dovrebbe stanziare anche aiuti riconosciuti a coloro che sono senza lavoro e per i quali l’emergenza sanitaria sta rendendo ancora più complicata la ricerca di un nuovo impiego. Nel dettaglio, come aiuti per i disoccupati c’è l’introduzione del nuovo reddito di emergenza.

Bonus disoccupati, contributo (o reddito) di emergenza

Come riporta Money, uno degli argomenti di discussione tra la maggioranza è quello che prevede l’introduzione del reddito di emergenza (ma nelle ultime ore sembra che ci possa essere un cambio di nome, con questa misura che si chiamerà contributo di emergenza).

Si tratta di un bonus riconosciuto per due o tre mensilità(il Governo deve ancora prendere una decisione in merito).

Spetterà a tutte quelle famiglie con redditi molto bassi e dove non è stato possibile beneficiare delle altre indennità erogate in questo mese dallo Stato. Quindi, famiglie dove non ci sono lavoratori autonomi che avrebbero potuto richiedere il bonus di 600,00€, né tantomeno lavoratori dipendenti messi in cassa integrazione.

È ovvio, quindi, che questo contributo andrà alla famiglie dove ci sono disoccupati ma anche persone che lavorano in nero, con ISEE che deve essere inferiore ai 15.000€ (qui gli altri requisiti). L’importo, invece, varia da un minimo di 400,00€ ad un massimo di 800,00€ a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

