Reddito di cittadinanza maggio 2020, c’è la data del bonifico: le ultime novità

Ricarica RdC maggio 2020, quando arriva il pagamento sulla carta Reddito di Cittadinanza nel mese di maggio 2020 per beneficiari del sussidio?

Il pagamento rdc sarà entro il 27 maggio 2020, ma per chi riceve il sussidio per la prima volta la data di accredito avverrà dal 15 maggio 2020. Vediamo nel dettaglio come funziona la ripartenza per i percettori del reddito di cittadinanza ora che il Decreto Cura Italia diventa una legge. Il calendario dei pagamenti INPS del reddito di cittadinanza 2020 che va da gennaio a dicembre mostra quando avverrà l’accredito sulla Carta RdC.

Data pagamento Reddito di Cittadinanza Maggio 2020

Il pagamento della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di maggio 2020 arriverà:

dal 25 al 27 maggio 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 maggio 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Chi beneficia del sussidio RdC a partire da questo mese di maggio dovrà ritirare la carta negli uffici di Poste Italiane. In questo caso la carta RdC che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Data pagamento INPS RdC maggio 2020 sulla carta: I percettori del Reddito di Cittadinanza maggio 2020 riceveranno il pagamento sulla carta RdC dal 25 al 27 del mese, come spesso avviene.

Le ultime novità

Grazie al Dl Cura Italia fino al 17 maggio si continua a prendere il Reddito di Cittadinanza senza alcuna condizionalità. Secondo il dpcm Cura Italia fino al 17 maggio 2020: niente convocazioni al Centro per l’Impiego; nessuna sanzione per chi rifiuta un’offerta di lavoro congrua o per chi rifiuta di partecipare ai PUC, progetti utili per la collettività. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati sospesi anche i termini entro i quali comunicare all’INPS variazioni del reddito.