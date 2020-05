Esce dopo il lockdown: fa un incidente in moto e muore. Due città piangono Luigi

Aveva solo 29 anni Luigi Cardone, il ragazzo morto ieri a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, a seguito di un incidente stradale. Il giovane, originario di Foggia, viaggiava sulla sua moto quando è finito contro una macchina parcheggiata. Lo schianto gli è stato fatale.

Monza, Luigi Cardone di Foggia morto in un incidente

Il dramma si è consumato ieri. Luigi aveva approfittato come tanti dell’allentamento delle misure del lockdown per uscire. Procedeva in sella al suo mezzo a due ruote lungo via Monte Grappa, quando avrebbe perso il controllo della due ruote finendo, dopo una carambola, contro un’automobile parcheggiata. Sul luogo dell’impatto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del 118. Il personale sanitario però ha solo potuto constatare il decesso del giovane motociclista, morto sul colpo a causa della violenza dello scontro.

La ricostruzione della dinamica è nelle mani della Polizia Locale. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso. Non sembra che nel sinistro siano rimasti coinvolti altri veicoli. Luigi sarebbe dunque morto a seguito di un incidente autonomo. La notizia intanto ha fatto il giro della rete. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio per ricordarlo.

Il 29enne lascia i genitori e un fratello. La sua pagina Facebook è piena di foto che lo ritraggono sulle due ruote, la sua grande passione: non solo moto, ma anche biciclette. Sempre sorridente e circondato da amici, in tanti hanno espresso incredulità per quanto accaduto: “Non riesco ancora a crederci sono senza parole – ha scritto una delle amiche del 29enne – Ma stasera sto pensando tanto all’estate che abbiamo trascorso tutti insieme a Termoli da me e alle risate che ci facevi fare con le lacrime agli occhi!!! Voglio ricordarti sempre così sorridente… Ciao Gigi riposa in pace”.