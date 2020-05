Campania. Bonus 1000 euro, pubblicato il primo elenco dei beneficiari. Ecco chi riceverà i soldi

Campania. Bonus di 1.000 euro professionisti. E’ stato pubblicato nella giornata del 15 aprile scorso, il bando per i professionisti nell’ambito delle misure di sostegno del Piano Socio Economico della Regione Campania. 80.000.000,00 euro l’ammontare complessivo delle risorse destinate a questa voce, con la previsione di un bonus una tantum di 1.000 euro, cumulabile con l’indennità di 600 euro stabilita dal Governo nazionale.

Bonus di 1.000 euro professionisti, requisiti di accesso:

iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l’Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;

inizio attività prima del 1/1/2020;

sede/studio sul territorio regionale;

non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;

fatturato dell’anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00.

Come è noto, già dallo scorso mercoledì 22 aprile gli interessati hanno potuto registrarsi on-line su di un’apposita piattaforma informatica.

Al 23 aprile sera, si erano già registrati 55.000 professionisti/lavoratori autonomi.

Anche in questo caso, per velocizzare l’erogazione del bonus gli uffici competenti si sono organizzati in modo tale da mettere in lavorazione le diverse pratiche a mano a mano che vengono inviate per il tramite della piattaforma, senza dover attendere la chiusura definitiva dell’intera procedura.

In questo modo, la Regione conta di poter erogare i bonus alle prime migliaia di professionisti/lavoratori autonomi entro i primi giorni del mese di maggio.

Come fare

La domanda di bonus dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la piattaforma resa disponibile all’indirizzo

https://coniprofessionisti.regione.campania.it/



L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma regionale dalle ore 10,00 del 24 aprile 2020 alle ore 15,00 del 08 maggio 2020 salvo proroghe. La registrazione sarà possibile dalle ore 10,00 del 22 aprile 2020.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

1. registrarsi con pec;

2. compilare la domanda on-line;

3. scaricare dal sistema la domanda compilata on-line con i dati inseriti a sistema;

4. apporre sulla domanda scaricata la FIRMA DIGITALE PERSONALE del richiedente il beneficio (con qualsiasi gestore es. aruba, poste, etc., in formato sia PADES che CADES);

5. solo per l’ipotesi in cui non si disponga di una firma digitale: apporre sulla domanda scaricata e stampata la firma autografa del richiedente. FARE PDF UNICO contenente domanda firmata e copia LEGGIBILE del documento di identità IN CORSO DI VALIDITA’. Il sistema non accetta formato non pdf.

6. Caricamento a sistema della domanda firmata digitalmente oppure della domanda firmata che contiene il documento di identità (UN SOLO FILE).

In piattaforma sarà disponibile manuale utente con tutte le indicazioni per la presentazione della domanda.

Clicca qui per visione e scaricare l’elenco dei beneficiari