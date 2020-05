Fase due, via libera ad altre attività: dal 6 maggio riaprono alcuni negozi

Potranno riaprire alcuni negozi a partire dal 6 maggio. Riprenderanno l’attività i negozi di biciclette e natanti, gli esercizi di noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature, ma anche quelli di conservazione e restauro di opere d’arte.

Fase 2, dal 6 maggio riaprono alcuni negozi

Via libera anche ai servizi di toelettatura per gli animali da compagnia. E’ quanto deciso a seguito del confronto tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

Per questo sono stati aggiornati gli allegati del Dpcm del 26 aprile 2020. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti, verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nuove riaperture previste per il 18 maggio

Per il resto delle attività commerciali bisognerà sicuramente attendere almeno il 18 maggio, se non oltre. Resta la cautela su tutte le altre attività che premono per un anticipo delle riaperture, finché almeno i dati dei contagi non forniranno più rassicurazioni.