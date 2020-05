Incredibile a Calliano, un orso si arrampica sul balcone di un condominio. Video

Calliano, l’orso si arrampica sui balconi di un condominio: il video sta facendo il giro del web. Un orso ieri sera si è arrampicato sui balconi e poi si è lasciato cadere a terra con un’incredibile agilità, nonostante la mole imponente.

Il tutto davanti agli occhi dei passanti e dei residenti in un condominio di Calliano, in provincia di Trento. I residenti hanno realizzato alcuni filmati postandoli su Facebook che in poco hanno iniziato a fare il giro delle chat Whatsapp.

Orso sul balcone a Calliano

La clamorosa incursione è avvenuta ieri sera poco dopo le 23. Anche il sindaco, allertato, si è recato sul posto. Quando il primo cittadino, dopo aver allertato Vigili del Fuoco e Carabinieri, si è recato al condominio l’orso stava scendendo dal parapetto di un balcone. Conci ha fatto appena in tempo a chiudere lo sportello dell’auto e se l’è visto passare a fianco, a distanza di un metro.

Peggio è andata al padrone di casa, che se l’è visto alla finestra. Secondo una prima ricostruzione, infatti, l’orso si sarebbe arrampicato fino al balcone al primo piano ed avrebbe anche rotto un vetro. Le grida dei residenti lo hanno messo in fuga. Il video che testimonia l’incursione notturna, in un paese dove mai a memoria d’uomo s’era visto un orso, ha dell’incredibile.