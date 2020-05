Giugliano, nuovo contagio da coronavirus: sale il bilancio dei positivi anche nella fase 2

Sono 73 i casi di coronavirus a Giugliano. Oggi si registra un nuovo positivo al Covid-19. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Protezione Civile. C’è anche però un nuovo guarito. I pazienti che infatti hanno superato l’infezione oggi sono 24 mentre ieri erano 23. Il dato degli attualmente positivi è di 47 persone in cura ospedaliera o in isolamento domestico.

Coronavirus, nuovo caso a Giugliano: sale il totale anche in fase 2

Altri due nuovi casi sono stati invece registrati l’altro ieri, 3 maggio. Quello di oggi è invece il primo caso segnalato dalle autorità sanitarie alla Protezione Civile nella fase 2. Ovviamente, visti i tempi di incubazione del virus, è improbabile che il soggetto risultato positivo oggi si sia contagiato in questi giorni. La trasmissione dell’infezione è avvenuta prima dell’avvio della fase 2, quando era in vigore ancora il regime di pieno lockdown.

Intanto proseguono i controlli della Polizia Municipale. Oggi 69 sono le persone sottoposte a controllo da parte dei caschi bianchi. Non risultano però irrogate sanzioni. Col nuovo modulo di autocertificazione, tra l’altro, è molto più semplice uscire di casa senza incorrere in contravvenzioni o violazioni del DPCM governativo. I vigili hanno monitorato anche 15 attività commerciali per accertare la formazione di eventuali assembramenti.