A Brescia consigliere Lega organizza festa abusiva: scoperto e multato

Festa clandestina prima della fase 2. Nei guai finisce anche un consigliere della Lega. La vicenda si è consumata il primo maggio nel comune di Bagnolo Mella, nella bassa bresciana. L’uomo è il capogruppo di maggioranza del Carroccio, con delega all’agricoltura nel comune.

A segnalare la festa abusiva una persona insospettita dalle auto parcheggiate nel piazzale, che ha telefonato ai carabinieri della compagnia di Verolanuova. Sul posto sono arrivate tre pattuglie che hanno interrotto la cena sul più bello. Preso atto della violazione del divieto, è scattata la multa di 280 euro per assembramento e uscita non autorizzata per ognuna delle persone presenti. Tra l’altro, nella confusione del momento, qualcuno sarebbe anche riuscito a scappare per i campi.

Festa in strada a Milano

Ha scatenato già un’ondata di polemiche il video di un gruppo di ragazzi che tra il 2 e il 4 maggio avrebbero inscenato una festa in strada a Milano sulle note di “Sweet Dreams” degli Eurythmics. Circa trenta giovani a maniche corte e in mascherina che sfidano i divieti per festeggiare l’ingresso nella fase 2. Il filmato, finito in rete, ha macinato migliaia di visualizzazioni e sollevato un coro di indignazione da parte degli utenti social.