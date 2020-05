Milano, festa in strada per l’inizio della fase 2: si balla e si canta. Video

C’è un video che sta facendo il giro dei social network: un gruppo di ragazzi in strada, a Milano, che balla a ritmo di musica per festeggiare l’ingresso nella fase 2. Il filmato ha suscitato un vespaio di polemiche in queste ore in un momento ancora emergenziale per la gestione della pandemia. Ancor più nel capoluogo lombardo, dove il numero dei contagi resta alto.

Milano, ballano in strada a ritmo di musica per festeggiare la fase 2

Nella clip si assiste un assembramento in piena regola. Protagonisti del video almeno trenta ragazzi, alcuni in pantaloncini o a mezze maniche, che ballano allegramente in una Milano semisedeserta sulle note di “Sweet Dreams” degli Eurythmics, in un pomeriggio di inizio maggio, per celebrare l’avvio della nuova fase e la fine del lockdown. Alcuni riprendono gli insoliti festeggiamenti con gli smartphone. Scene che hanno sollevato un coro di proteste sui social network. La maggior parte degli utenti parla di irresponsabilità e di insensibilità per i sacrifici fatti fin’ora.