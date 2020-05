Campania, 300 euro a tutti gli studenti: ultimi giorni per richiedere il bonus. Scarica il bando

Campania. Sono gli ultimi giorni per fare richiesta, presso la Regione Campania, delle borse di studio, ognuna dal valore di 300 euro, validi per l’acquisto di libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Il bando è rivolto unicamente alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado, sia esse pubbliche, che private, che private paritarie presenti sul territorio della Regione Campania. Il 7 maggio alle ore 15 è l’ultimo tempo utile per effettuare la domanda. Visita il portale della Regione Campania.

Bando Regione Campania

La Regione Campania fa partire il bando “Io Studio”, relativo alle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020. Dalle ore 9 di questa mattina – 22 aprile 2020 – e fino alle ore 15.00 del 7 maggio 2020 sarà possibile inoltrate le domande sulla piattaforma https://iostudio.regione.campania.it per farne concreta richiesta. Per le comunicazioni con la Regione Campania è già attivo l’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Per partecipare al bando “Con le Famiglie”, sempre promosso dalla Regione Campania, è possibile inoltrare le richieste dalle ore 9.00 del 27 aprile fino alla mezzanotte del 7 maggio.

Assistenza Regione Campania

Per l’assistenza diretta alla compilazione della domanda sarà attivato, il giorno 27 aprile, un numero verde dedicato. È già operativo l’indirizzo di posta elettronica [email protected] per qualsiasi tipo di informazione.

