Bollettino Protezione Civile martedì 5 maggio, i dati ufficiali di oggi

Bollettino Protezione Civile martedì 5 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, martedì 5 maggio 2020.

Il numero dei casi positivi al nuovo Coronavirus in Italia è salito a 213.013 (+ 1.075 rispetto a ieri), di cui 85.231 guariti (+2352) e 29.315 decessi (+236). Sono questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 5 maggio, aggiornato dalla Protezione sull’emergenza Covid-19 nel nostro Paese.

Dei contagiati, 80.770 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 16.270 sono ospedalizzati e 1.427 sono ricoverati in terapia intensiva, affermando il trend decrescente delle ultime settimane. Le regioni più colpite dall’infezione restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 2.246.666 tamponi, di cui 55263 nelle ultime 24 ore.

Bollettino Protezione Civile nazionale di ieri 4 maggio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 211.938. Di questi, 99.980 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.225, per un totale di 82.879. Il totale delle vittime è di 29.079, 195 in più rispetto a due giorni fa. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.479, 22 in meno rispetto a due giorni fa. Il dato è in calo per il trentesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 16.823 sono poi ricoverati con sintomi e 81.678 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono 37.631 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.191.403. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.479.910 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 22.999 in più rispetto a due giorni fa. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Bollettino Protezione Civile Campania di ieri 4 maggio