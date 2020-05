Fiorello pazzo di De Luca: “Credo di amarlo, c’è del fratacchionismo”

Dopo Naomi Campbell, anche Fiorello non ha nascosto la sua simpatia verso Vincenzo De Luca. Lo showman siciliano, dopo aver seguito l’intervento del Presidente della Campania a Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, ha scritto un messaggio su Twitter.

Fiorello pazzo di De Luca: “Credo di amarlo”

Il primo nella serata di domenica era stato: “Credo di amare De Luca”. Ma non è finita qui. Nella giornata di ieri altri due tweet hanno avuto come protagonista il governatore campano, infatti lo showman lo cita nuovamente scrivendo: “E comunque c’è del Fratacchionismo”. E poi l’ultimo che risale a qualche ora fa: “”Mia figlia sta studiando il Fratacchionesimo tra i protagonisti del periodo”. Insomma, De Luca ha conquistato il cuore di Fiorello.

E comunque c’è del “Fratacchionismo”#deluca — Rosario Fiorello (@Fiorello) May 4, 2020

Mia figlia sta studiando il “Fratacchionesimo” tra i protagonisti del periodo : #deluca #fazio — Rosario Fiorello (@Fiorello) May 4, 2020

Il termine “fratacchione” con il quale ha bollato Fabio Fazio in trasmissione è spopolato sui social. L’hashtag #fratacchione è volato rapidamente in tendenza e subito si sono moltiplicati i meme del conduttore vestito da frate. Su Google in molti hanno iniziato a cercare il significato di “fratacchione”, altri hanno dato la loro personale interpretazione su Twitter: “Dicesi #Fratacchione persona di sesso maschile con faccia da babbeo che vuole fare il falso simpatico nei confronti di una persona molto furba”, ha scritto qualcuno.