Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa inizio settimana di maggio per gli ultimi segni dello zodiaco. Come inizierà questa nuova settimana per i segni zodiacali?

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Per il Sagittario ci vuole pazienza in amore, mentre il Capricorno otterrà un premio per l’impregno profuso. Bisogno di riposo per l’Acquario, i Pesci non devono puntare il dito. Di seguito, le previsioni astrali per domani tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020 Sagittario

Se in questo momento ti senti ingabbiato o provi delle emozioni che non ti fanno stare bene, vivi decisamente male la situazione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi dovrai avere molta pazienza, soprattutto se il rapporto di coppia non ti rende sufficientemente felice.

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020 Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa per la giornata di oggi Giove nel segno: vorrà dire una ritrovata armonia interiore. Le difficoltà che hai dovuto superare nei giorni scorsi ti sono servite per lavorare sodo e alla fine otterrai qualcosa in più. In qualche modo gli astri ti vogliono premiare. Fa solo attenzione nei prossimi giorni che l’amore non venga messo troppo in secondo piano rispetto al lavoro!

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020 Acquario

Il suggerimento dell’astrologo Paolo Fox per oggi è quello di riposare. Hai bisogno di ritagliarti del tempo in cui staccare la spina dai problemi. Forse alcune situazioni sono state interrotte o vanno riconsiderate. Fatto sta che ora avresti bisogno di una persona davvero leale, di cui poterti fidare, vicino a te.

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020 Pesci

In questo momento hai molto caos nella mente e nei sentimenti. Chi ha già vissuto una crisi di coppia, ora si sentirà molto afflitto. L’oroscopo di Paolo Fox relativo a oggi t’incoraggia a non rivangare le vecchie ostilità vissute nella relazione. Non puntare sempre il dito sulle differenze, ma prova piuttosto a recuperare un po’ di serenità interiore.