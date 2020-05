Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa nuova settimana per i primi segni dello zodiaco. Aprile cede il passo a maggio: come inizierà questo mese per i segni zodiacali?

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Ariete

Cari Ariete, sarà un inizio settimana abbastanza faticoso per voi. Avete molti pensieri sul lavoro, soprattutto in questo periodo in cui tutto sembra più difficile e in cui avete avuto modo di ristabilire le vostre priorità. Le stelle vi consigliano di prendervi ancora un po’ di tempo prima di prendere decisioni avventate, anche se avete una voglia matta di rivoluzionare alcuni aspetti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete moltissime energie da spendere nei vostri hobby preferiti, o perlomeno in quelli che sono consentiti in questo periodo così particolare. Avete qualche pensiero che vi affligge e sembra non riusciate a trovare una soluzione per uscirne. Spesso però gli amici veri sanno vedere più lontano rispetto a noi: è giusto affidarvi ai loro consigli.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Gemelli

Cari Gemelli, è il caso che vi impegniate per risolvere alcuni problemi, soprattutto in coppia. Negli ultimi tempi siete stati distratti da altro e avete dato la priorità a tutto fuorché alla vostra storia d’amore. Adesso che alcuni nodi sono arrivati al pettine è il momento di chiedervi se avete ancora voglia di andare avanti, oppure no. Pensateci bene.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 maggio 2020 Cancro

Cari Cancro, la Luna non vi aiuta in questo lunedì 4 maggio. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, infatti, non scamperete ad alcuni litigi in famiglia, soprattutto con qualcuno che non pensavate mai potesse reagire in un certo modo nei vostri confronti. Prendetevi un po’ di tempo per riflettere, senza ribattere colpo su colpo. Troverete il modo per arrivare a un chiarimento e alla fine il vostro rapporto ne trarrà beneficio.