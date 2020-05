Napoli, arrivato primo treno da Milano: controlli per tutti i passeggeri

Napoli. È arrivato alla stazione centrale di Napoli il treno Frecciarossa da Milano. I passeggeri, circa 200, sono scesi ordinatamente e hanno seguito i percorsi alternativi per sottoporsi ai controlli.

Il treno ad alta velocità è giunto intorno alle 13 e 20. Ad attendere i viaggiatori provenienti dal Nord medici dell’Asl e le forze dell’ordine.

Una volta scesi dal convoglio, i viaggiatori si sono avviati verso i percorsi delimitati dai nastri. Gli agenti hanno subito controllato le autocertificazioni del rientro di ciascun viaggiatore come previsto dal governo.

Poi, i passeggeri hanno raggiunto la postazione dell’Asl per la misurazione della temperatura corporea. Se qualcuno dovesse avere decimi di febbre, allora i sanitari eseguiranno il test rapido. Ai sanitari lascerà i suoi dati per riceverne il risultato a casa. Chi avrà sintomi verrà portato in ospedale.

Fortunatamente non ci sono stati assembramenti, i controlli sono stati serrati. Ora si attende l’arrivo del secondo treno.

VIDEO