De Luca show: chiama Fazio “fratacchione”. Ma qual è il significato? Video

De Luca che dà del “fratacchione” a Fabio Fazio. E’ il nuovo meme che impazza sui social da ieri sera, quando il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto a Che Tempo Che Fa per parlare della Fase 2 e durante l’intervista ha dato del “fratacchione” al conduttore.

Dopo un breve scambio di battute con Fazio sull’apprezzamento di Naomi Campbell, che ha fatto i complimenti a De Luca tramite social, il governatore campano ha apostrofato il conduttore simpaticamente come fratacchione.

De Luca ha parlato in collegamento della Fase 2 in Campania insieme alla presidente calabrese, Jole Santelli. Fazio, a inizio collegamento, ha ricordato a De Luca degli apprezzamenti ricevuti dalla top model Naomi Campbell, che qualche settimana fa sui social aveva condiviso il video, ormai celebre, nel quale De Luca invocava l’utilizzo dei lanciafiamme per coloro che volevano organizzare feste di laurea in piena pandemia. Il presidente ha subito detto: “Fazio, non iniziamo a sfottere”.

Fratacchione: qual è il significato?

Quando poi si è passati a parlare della possibilità da oggi, 4 maggio, di far visita ai congiunti e agli affetti stabili, De Luca ha definito questa possibilità data dal governo “leopardiana” e rivolgendosi a Fazio ha detto: “Anche io sono favorevole agli affetti stabili e sono convinto che anche lei nonostante la sua immagine da #FRATACCHIONE abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia”.

Fratacchione è inteso nel senso classico del termine, ovvero come una sorta di fraticello che si crede furbo (come lo definisce anche l’Accademia della Crusca). Nell’accezione più moderna, il termine sta ad indicare una persona molto gioviale, un po’ sgangherata, amica di tutti. Questo significato lo ricorda anche una canzone del noto cantante neomelodico, Mimmo Dany. Il termine non è passato inosservato a Fabio Fazio. In chiusura di collegamento il conduttore ha raccomandato a De Luca la presenza, in Campania, di tanti fratacchioni come lui, intesi come persone morigerate, che conducono una vita ritirata senza andare troppo in giro.