Terzo giorno consecutivo senza contagi in Provincia di Salerno

Per il terzo giorno consecutivo non ci sono contagi in Provincia di Salerno. Tutti i tamponi esaminati nei laboratori sono risultati negativi.

I contagiati totali restano 660 di questi 220 sono guariti e 41 sono deceduti. Attualmente in terapia intensiva ci sono 2 ammalati.

In Campania invece sugli oltre 4000 tamponi analizzati oggi solo 14 sono risultati positivi. I contagiati totali 4498 di cui 1394 guariti e 364 deceduti.