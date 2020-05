Coronavirus a Giugliano, 2 positivi in città: il totale sale a 72

Giugliano. Ci sono due positivi nella terza città della Campania. La Protezione civile ha appena diramato il bollettino serale sulla diffusione del virus in città.

Coronavirus a Giugliano

Non accadeva da tempo. L’ultimo paziente positivo al Covid-19 era stato segnalato lo scorso 24 aprile. Per nove giorni il numero dei contagi era rimasto inchiodato a 70. Il bilancio totale è, dunque, 72 casi.

Attualmente i casi positivi sono 50. Due i decessi che si sono verificati fin dall’inizio dell’epidemia. Venti, invece, i guariti. L’ultimo aggiornamento sui pazienti che sono risultati negativi al secondo tampone risale due giorni fa, quando la Protezione Civile ha segnalato un nuovo guarito.

Controlli a Giugliano

Procedono senza sosta i controlli a Giugliano. La Polizia Municipale ha controllato 46 soggetti in strada, 4 esercizi commerciali ed elevato sanzioni nei confronti di due persone. Stamane la Polizia di Stato ha eseguito un posto di blocco in via Oasi Sacro con il supporto dell’esercito. Mentre i carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno effettuato i controlli tra Varcaturo e Lago Patria.