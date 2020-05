Giugliano, ultimo giorno di lockdown totale: controlli a tappeto con supporto dell’esercito

Giugliano. Procedono senza sosta i controlli in strada nella terza città della Campania. La Polizia di Stato sta eseguendo un nuovo posto di blocco con il supporto dell’esercito in via Oasi Sacro Cuore.

Giugliano, controlli a tappeto con supporto dell’esercito

Nell’ultimo giorno di lockdown totale, i poliziotti, assieme ai militari, stanno verificando che gli spostamenti avvengano per comprovati motivi di lavoro, di salute e di necessità.

Mentre i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Andrea Coratza, sono impegnati tra Varcaturo e Lago Patria. Fin dall’inizio della pandemia i controlli delle forze dell’ordine sono stati intensificati ed estesi su tutto il territorio giuglianese.