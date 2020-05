Napoli, miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto

Napoli. Si è sciolto il sangue di San Gennaro. Il miracolo è avvenuto oggi, poco dopo le 19 di sabato 2 maggio 2020. Dopo che sono state attivate le quattro chiavi, appartenenti ai singoli deputati, stata estratta l’ampolla. “Vedere il Duomo vuoto fa male. Siamo sicuri che San Gennaro ci aiuterà con la sua carica”, aveva dichiarato poco prima della processione il sindaco Luigi De Magistris.

Niente processione per la memoria della traslazione della reliquia di San Gennaro. Per l’emergenza coronavirus, l’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe ha celebrato dalle 19 in solitaria via streaming, dal duomo di Napoli.

Quest’anno non si è tenuta quindi la tradizionale processione dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara in ricordo della traslazione delle Reliquie dell’Agro Marciano alle Catacombe di San Gennaro. Pertanto, l’ampolla con il Sangue, nella cassaforte alle spalle dell’altare della Cappella del Tesoro, è stata prelevata dal cardinale Sepe che, da solo, l’ha portata sull’altare maggiore della Cattedrale per dare inizio alla celebrazione.

Il miracolo di San Gennaro

I tre appuntamenti annuali con il miracolo di San Gennaro avvengono il 19 settembre, giorno del Santo Patrono, il 16 dicembre e – appunto – il primo sabato di maggio