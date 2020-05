Terremoto, scossa alle ore 20.28 a Chitignano: paura tra la popolazione

Scossa di terremoto in serata, paura tra la gente. Il 01 Maggio 2020 ore 20:28 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 7.3 km a Chitignano (Ar). (Leggi qui per i dettagli). Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone.

Terremoto Chitignano, provincia di Arezzo

I sismografi dell’Ingv hanno registrato la scossa ad una profondità i 5 km. Seppur lieve, secondo la scala Richter (magnitudo 2.7), molti residenti della zona hanno sentito tremare la terra.