Bonus bebè maggio 2020: la data del pagamento, le ultime novità

Bonus bebè maggio: quando arriverà il pagamento. Anche questo mese tante famiglie attendono il pagamento del bonus bebè. L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Con la precedente legge di Bilancio è cambiata la durata del bonus bebè ridotta dall’anno scorso da 3 anni ad 1 anno. Nessun cambiamento invece riguardo all’importo dell’assegno di natalità che è rimasto pari a 8o euro e 16o euro a seconda del reddito Isee della famiglia beneficiaria. Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

Bonus bebè maggio: il pagamento

In base all’ultima Legge di Bilancio 2020 il bonus bebè Inps è esteso a tutte le famiglie a prescindere dall’ISEE. In particolare la proroga bonus bebè 2020 prevede:

durata bonus bebè di 1 anno, come è adesso; confermato aumento importo del + 2o% dal secondo figlio successivo al primo, pari a 96 euro al mese, per chi ha un reddito tra 7mila e 25mila euro, che sale a 192 euro per i redditi più bassi, importo bonus bebè legato al reddito ISEE, per cui mantenimento degli attuali importi spettanti:

8o euro al mese per i redditi fino a 40.000 euro;

120 euro al mese per i redditi fino a 35.000 euro;

16o euro al mese per i redditi fino a 7.000 euro.

Quando il pagamento?

I pagamenti per il Bonus bebè sono come sempre disposti dall’INPS verso il beneficiario. Tale pagamento, viene disposto dall’Istituto mensilmente ed è relativo al mese precedente. Il pagamento bonus bebè 2020 è comunque disposto verso il 12 maggio 2020.

A chi spetta?

L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

