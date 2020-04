Chiara Ferragni e Fedez volontari di “Milano aiuta”: distribuiscono spesa a famiglie bisognose

Chiara Ferragni e Fedez volontari di “Milano aiuta”. Aveva annunciato ieri sera su Instagram che questa mattina avrebbe fatto una nuova esperienza. Poi solo poco fa sui loro profili Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto sapere che hanno preso parte all’iniziativa del comune di Milano “Milano aiuta”. I due stamane sono stati al mercato ortofrutticolo per dividere frutta e verdura da dare alle varie famiglie bisognose. Poi si sono recati in uno degli hub dove si raccolgono generi alimentari per dividere tutto per le famiglie.

La coppia ha poi distribuito la spesa a tre famiglie diverse con le bici. “E’ stata una bellissima esperienza” ha detto Chiara “se avete la possibilità di donare derrate alimentari, fatelo”.

Chiara e Fedez sono stati i primi, tra le celebrities, promotori di una raccolta fondi a favore degli ospedali in difficoltà. Hanno infatti avviato all’inizio della pandemia una raccolta online che ha raggiunto i 4 milioni di euro che sono stati spesi per realizzare nuovi posti di terapia intensiva negli ospedale, in particolare al San Raffaele di Milano.

I due erano rigorosamente in tuta da lavoro e mascherine. “Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del comune di Milano per rispondere alla necessita’ di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficolta’. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato. Le abbiamo imbustate per ogni famiglia. Ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della citta’ ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona”.

“Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana. Ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che puo’aiutare potete mandare un’email a [email protected] ❤️. Today we worked as volunteers with Comune di Milano to give groceries to the families in need, and It was such a rewarding experience” hanno scritto.

