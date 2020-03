Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez donano 100mila euro al San Raffaele

Si mobilitano anche Chiara Ferragni e Fedez nell’emergenza Coronavirus che sta affrontando l’italia in queste settimane.

Sono già stati tantissimi i vip a fare appelli soprattutto affinché tutti restino a casa ed escano solo per reali necessità.

Chiara Ferragni e Fedez, Coronavirus: 100mila euro al San Raffaele

I Ferragnez avevano annunciato qualche giorno fa che stavano pensando a qualche iniziativa per aiutare la Lombardia e la sua sanità che è in estrema difficoltà. Oggi con un video su Instagram hanno annunciato di aver donato personalmente centomila euro all’ospedale San Raffaele di Milano per la creazione di nuovi posti nel reparto di terapia intensiva.

“Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti” spiegano Chiara Ferragni e Fedez.

I posti in terapia intensiva

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del prof. Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano. Un letto di terapia intensiva ha un costo nettamente superiore rispetto a un letto di degenza normale. È necessario un monitor che rilevi le funzioni vitali del paziente, un ventilatore che assista la respirazione del malato e una serie di pompe infusionali per liquidi e farmaci.

Come donare

La coppia ha invitato i follower a fare una donazione. Il minimo che si può donare è 5 euro. Lo scopo di Chiara Ferragni e Fedez è quello di incentivare chiunque a dare un aiuto concreto a tutto lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, collegandosi direttamente al link

https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva