Dramma a Salerno, Riccardo precipita dal settimo piano e muore. Aveva 13 anni

Salerno. Si chiamava Riccardo Pastore e aveva appena 13 anni. E’ morto precipitando dal settimo piano del suo palazzo, in via Madonna del Monte. Una tragedia immane che ha squarciato il silenzio della sera di una città immersa in piena emergenza coronavirus.

Salerno, morto Riccardo Pastore: aveva 13 anni

Erano da poco passate le 20 quando si è consumata la tragedia. Riccardo si trovava in casa con il padre e il fratello maggiore di 17 anni. Il ragazzo è morto sul colpo dopo essersi schiantato al suolo. L’impatto con l’asfalto non gli ha lasciato scampo. Non si conoscono le cause dell’incidente. I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. Sul luogo della tragedia, oltre alle ambulanze del 118, è sopraggiunta la polizia per i rilievi e raccogliere le testimonianze dei familiari. Al vaglio degli agenti la dinamica di un episodio da chiarire.

L’unica cosa certa, al momento, è la terribile tragedia che ha sconvolto un intero quartiere, e che ha visto un ragazzino di appena 13 anni perdere la vita. La notizia della morte di Riccardo Pastore ha fatto rapidamente il giro della città gettando nello sconforto amici e parenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della caduta. Si pensa a un gioco finito male, una disattenzione, oppure un gesto volontario. Gli investigatori cercheranno di fare luce sulla tragedia.