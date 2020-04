Asteroide sfiorerà la Terra oggi 29 aprile, orario e diretta in streaming

Asteroide 29 aprile diretta streaming. Il passaggio dell’asteroide è previsto oggi 29 aprile, quando il grosso masso dal diametro stimato fra 1.8 e 4.1 chilometri raggiungerà la distanza minima dalla Terra, pari poco più di 6 milioni di chilometri, ossia circa 16 volte la distanza media che separa il nostro pianeta dalla Luna: “una distanza che, seppur ridotta rispetto a quelle cui siamo abituati anche nel Sistema Solare, resta comunque molto ampia, tanto – osserva Masi – da escludere il benché minimo rischio di un impatto con la Terra”.

Asteroide 29 aprile diretta streaming

Qualche coordinata necessaria per capire la portata dell’asteroide del 29 aprile. Il suo nome è 1998 Or2. Il suo diametro è stimato come incluso tra gli 1,8 e gli 4,1 chilometri. La sua velocità è pari a 8,7 km/s (pari a 31.320 km/h). Quanto si avvicinerà proprio all’asteroide alla terra? Abbastanza ma la distanza sarà comunque notevole per non incorrere in nessun pericolo: questa sarà pari a 6 milioni di chilometri, in pratica 16 volte la distanza media che ci separa dalla Luna.

A che ora lo streaming del passaggio

A partire dalle 20:30. In realtà un primo live era previsto anche nella serata di ieri ma poi è stato annullato per la presenza di nubi che hanno impedito l’osservazione. Speriamo solo che fra poche ore le condizioni meteorologiche siano più clementi, garantendo la migliore visione possibile dello speciale e anche raro fenomeno. A monitorare l’asteroide 1998 Or2 c’è anche l’astrofisico italiano Gianluca Masi, che sul sito Virtual Telescope Project ha organizzato una diretta streaming a partire dalle 20.

