Un asteroide sta per sfiorare la Terra: la diretta per seguire il passaggio

Ci passerà a salutare il 29 aprile prossimo, quando raggiungerà una distanza di circa 6 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Si tratta di un grande asteroide, chiamato 1998 Or2 e tenuto sotto osservazione dal team di astronomi dell’Arecibo Observatory, Puerto Rico. Come riporta Galileonet, sebbene si tratti tra gli asteroidi potenzialmente pericolosi, spiegano gli scienziati, 1998 Or2 non rappresenta un reale pericolo: si avvicinerà alla Terra rimanendo a una distanza di sicurezza. Basta pensare che la Luna orbita intorno al nostro pianeta a una distanza media di circa 385mila chilometri.

Un asteroide con la mascherina

A tenere d’occhio 1998 Or2 sono gli astronomi dell’Arecibo Observatory. L’asteroide ha un diametro di circa 1,5 km, viaggia a circa 31mila chilometri orari. Le osservazioni, hanno tenuto a precisare i ricercatori in un tweet, sono avvenute rispettando le regole di sicurezza, come quella di indossare le mascherine, per limitare la diffusione del nuovo coronavirus.

Le caratteristiche topografiche su piccola scala come colline e creste sull’asteroide 1998 Or2 sono affascinanti”, spiega Anne Virkki, a capo del team. “Ma poiché stiamo tutti pensando alla Covid-19, queste caratteristiche fanno sembrare che 1998 Or2 si sia ricordato di indossare una mascherina”.

Le misurazioni radar, precisa Flaviane Venditti, ricercatrice presso l’osservatorio, consentono di sapere con maggiore precisione dove sarà l’asteroide in futuro, compresi i suoi futuri fly-by. “Nel 2079, l’asteroide 1998 Or2 passerà circa 3,5 volte più vicino alla Terra di quest’anno, quindi è importante conoscere con precisione la sua orbita”.

Come osservare l’asteroide in diretta

A monitorare l’asteroide 1998 Or2 c’è anche l’astrofisico italiano Gianluca Masi, che sul sito Virtual Telescope Project ha organizzato una diretta streaming a partire dalle 20 (ora italiana) del 28 aprile, che ci permetterà di seguire lo spettacolo del passaggio ravvicinato dell’asteroide.