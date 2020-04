Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i secondi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siano entrati nell’ultima settimana di aprile.

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone e la Bilancia hanno voglia di cambiamenti, mentre per la Vergine c’è bisogno di chiarire in amore. Più prudenza nei rapporti per lo Scorpione. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Leone

Per il Leone queste sono giornate difficili, soprattutto se si tratta di un lavoratore dipendente. Saturno dissonante ti mette i bastoni tra le ruote e tu sei costretto a rimanere in un limbo, in attesa di risposte. È una situazione snervante che ti crea forte stress. Molto probabilmente dovrai cambiare qualcosa nel tuo lavoro. Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani è quello di dedicare più attenzione al rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Vergine

Tu sei un segno che mette, quasi sempre, in primo piano le questioni pratiche, a discapito dell’amore. Non perché tu non abbia sentimenti, ma piuttosto perché ritieni che una relazione sia felice solo quando ha la stabilità economica. E adesso, come già altre volte, preferisci sistemare il lavoro e tralasciare il rapporto di coppia. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti invita a non pensare troppo a chi non è disponibile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Martedì e mercoledì sono due giornate molto strane. Hai la testa fra le nuvole: pensi a mille questioni, forse hai voglia di cambiare qualcosa che non ti rende felice. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, domani potresti sentirti un pò a disagio, perché percepisci intorno a te una realtà ferma, quasi bloccata, in netto contrasto con il tuo desiderio di rivoluzionare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox indica la Luna in buon aspetto: avrai voglia metterti a tavolino e discutere con quelle persone che in genere non ti danno retta. Non ti esporre troppo, però, perché qualsiasi evento che programmerai da domani ai prossimi giorni potrebbe risultare fallimentare dal punto di vista relazionale. Cerca di recuperare il sonno!