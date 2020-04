Giugliano, spiragli di normalità: domani riapre “Oro Nero”. Lo annuncia il titolare

Riapre dopo una lunga chiusura imposta dal lockdown il noto bar “Oro Nero” di Giugliano. Uno dei luoghi simbolo della movida in città rialza le serrande nella giornata di domani per garantire la consegna a domicilio.

Giugliano, riapre “Oro Nero”

Il locale negli ultimi dieci anni è diventato un punto di riferimento e di ritrovo per giovani e non, soprattutto in occasione dei festeggiamenti di piazza. Il titolare, Andrea, ha annunciato la ripartenza dell’attività commercial per la giornata di domani, 29 aprile, con un post su Instagram.

In queste ore si stanno svolgendo le operazioni di sanificazione per consentire ai dipendenti di tornare a lavorare in massima sicurezza. “Oro nero” è uno dei pochi bar del centro storico giuglianese che ha deciso di ripartire sfruttando il servizio a domicilio autorizzato dall’ultima ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca. Purtroppo altre attività hanno preferito restare ancora chiusi in attesa di un ritorno alla normalità.