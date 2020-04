Villaricca, incendio in nota pasticceria: le fiamme salgono alle abitazioni

In fiamme la pasticceria Argiuolo di via Enrico Fermi a Villaricca, di fronte al Primo Circolo Didattico. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che hanno spento le fiamme.

Villaricca, fiamme in nota pasticceria: titolari in lacrime

Le cause dell’incendio divampato all’interno dei locali sono ancora sconosciute. Da una prima ricognizione effettuata dai pompieri, a scatenare le fiamme sarebbe stato un corto circuito. Il rogo si sarebbe sviluppato rapidamente raggiungendo anche alle abitazioni sovrastanti. I titolari del locale, già messi in ginocchio dalla crisi economica dovuta al coronavirus, sono disperati. Per domare l’incendio, si è reso necessario l’intervento di due autobotti dei Vigili del Fuoco.

Le pasticcerie sono tra i locali che solo di recente, a partire da lunedì, hanno ripreso la loro attività con consegne a domicilio. Purtroppo quest’incidente costringerà la pasticceria Argiuolo a prolungare la chiusura. I danni provocati dall’incendio ammontano a migliaia di euro, ma manca ancora una stima precisa.