Diretta Protezione Civile 28 aprile, il bollettino ufficiale di oggi

Diretta Protezione Civile 28 aprile. Come aveva già annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, oggi non ci sarà la diretta video, ma non mancherà il bollettino della Protezione Civile.

Oggi è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana. Le diretta video si terranno solo il lunedì e il giovedì.

Bollettino protezione civile di ieri 27 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 199.414. Di questi, 105.813 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.696, per un totale di 66.624. Il totale delle vittime è di 26.977, 333 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventitreesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 20.353 sono poi ricoverati con sintomi – 1.019 in meno rispetto a ieri (il numero più alto dall’inizio dell’emergenza) – e 83.504 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono in totale 1.789.662. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.237.317 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 26.678 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile alle ore 18 su Facebook.