Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto oggi 28 aprile: bollettino ufficiale regione Veneto Coronavirus

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto oggi 28 aprile. Anche oggi, 28 aprile, ci sarà una nuova diretta della conferenza stampa di Luca Zaia per la Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi 28 aprile intorno alle 12.30.

“Noi siamo pronti ad accettare la sfida della riapertura – ha detto Zaia – coscienti dei rischi e rispettosi delle opinioni del mondo scientifico. A questo punto dobbiamo decidere se aspettiamo la scomparsa del virus o se accettiamo la convivenza”.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha poi firmato una nuova ordinanza che consente nuove aperture in Veneto. L’ordinanza autorizza lo spostamento individuale per attività motorie anche in bici o altro senza limitazioni (almeno nel territorio comunale) e consente lo spostamento in Regione per raggiungere imbarcazioni o case vacanze anche al di fuori del comune di residenza per manutenzioni o riparazioni. Autorizzato infine l’asporto anche con ritiro direttamente dall’auto.

“Spero vivamente che il governo possa rivedere alcuni step, penso sia fondamentale parlare anche di equità. Oggi qui la salute fisica si sta sovrapponendo a quella psichica. Ci sono molte persone sono in grossa difficoltà e ho chiesto di rafforzare anche molto i servizi sociali e psicologici. Si rischia la disperazione, iniziano a mancare i soldi. Mettiamo in sicurezza il cittadino e apriamo”, ha detto il governatore del Veneto.

Diretta conferenza Zaia Veneto oggi 28 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Bollettino regione Veneto Coronavirus 27 aprile

Sono 29 le persone che hanno perso la vita ieri con positività al tampone Covid-19, facendo salire il bilancio drammatico al totale di 1344 morti. Sono in isolamento 8319 persone (-807) compreso l’isolamento fiduciario di chi arriva dall’estero: sempre nel bollettino si specifica che vi sono 17579 positivi al coronavirus, tra cui 1084 ricoverati in reparti Covid, 123 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e con 2453 dimessi (+18).

Bollettino protezione civile 27 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 199.414. Di questi, 105.813 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.696, per un totale di 66.624. Il totale delle vittime è di 26.977, 333 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventitreesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 20.353 sono poi ricoverati con sintomi – 1.019 in meno rispetto a ieri (il numero più alto dall’inizio dell’emergenza) – e 83.504 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono 32.003 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.789.662. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.237.317 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 26.678 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.