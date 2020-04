Campania. Bonus figli da 500 euro, da oggi partono le domande: scarica qui il bando in PDF

Campania bonus figli 500 euro. Da oggi 27 aprile, le famiglie residenti nel territorio regionale campano, con figli al di sotto dei 15 anni, possono richiedere un contributo una tantum a prescindere dal numero dei figli, se posseggono un Isee fino ai 20 mila euro o 35 mila euro, in base la quale il contributo potrà essere di € 300 oppure di € 500.

Il contributo è assegnato ed erogato alle famiglie fino ad un importo massimo di 500 euro a prescindere dal numero di figli, basandosi sul reddito Isee (l’indice di situazione economica equivalente, che di solito si fanno calcolare dal commercialista o al Caf).

500 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 20.000 euro (compresi);

300 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 35.000 euro (compresi).

Dunque il bonus di 500 euro per il Coronavirus per le famiglie della regione Campania che hanno un reddito Isee inferiore a 20mila euro all’anno. Contributo che scende a 300 euro per le famiglie che guadagnano meno di 35mila euro.

Bonus per acquisto attrezzature scolastiche

C’è anche la possibilità di un secondo contributo economico che viene destinato alle famiglie per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi. Per i destinatari, (circa 17.500 famiglie) un contributo, di un valore medio di € 400 (per famiglia) sempre in base al reddito Isee.