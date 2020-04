Napoli piange Pasquale Apicella, poliziotto morto per sventare colpo in banca. Lascia due figli

Si chiamava Pasquale Apicella e aveva appena 37 anni. E’ il poliziotto rimasto ucciso nella notte a Napoli, in Calata Capodichino, durante un inseguimento. L’agente del Commissariato di Secondigliano lascia due bambini piccoli, di cui l’ultima, una bimba, è nata soltanto lo scorso gennaio.

Napoli, morto il poliziotto Pasquale Apicella

Secondo quanto ricostruito, Pasquale era in servizio con un collega quando ieri ha sorpreso una banda composta da tre ladri di nazionalità straniera che tentava di penetrare all’interno di un istituto di credito. Quando i malviventi sono stati scoperti, sono saliti in macchina e si sono dati alla fuga.

Durante l’inseguimento, i ladri hanno speronato la volante della Polizia. Nell’impatto Pasquale Apicella è morto per le gravi ferite riportate. Il collega, invece, ha riportato solo lievi contusioni. Uno dei malviventi è sceso dall’auto e ha proseguito la fuga a piedi. Gli altri due, invece, sono stati bloccati.

Chi era Pasquale

Pasquale era conosciuto da tutti come un ottimo padre di famiglia. Aveva un bimbo di 6 anni e una figlioletta di tre mesi. Aveva la passione per i tatuaggi. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti, anche da parte di colleghi e amici. E’ morto in servizio per difendere la sua città in un momento difficile segnato dall’epidemia di coronavirus.