Napoli, Pasquale Apicella travolto e ucciso a 37 anni: era un poliziotto

Tragedia nella notte a Napoli. Un poliziotto di 37 anni, Pasquale Apicella, è stato travolto e ucciso da un’auto in fuga. E’ successo in zona Capodichino, in via Abate Minichini. A riportare la notizia è il Mattino.

Napoli, il poliziotto Pasquale Apicella travolto e ucciso da malviventi

Secondo una prima ricostruzione, una pattuglia del commissariato di Secondigliano è stata travolta e speronata da un’auto in fuga con un gruppo di malviventi a bordo. I ladri, poco prima, avevano tentato un furto in banca. A sventare però i loro propositi criminali i due poliziotti in servizio. Scoperti, i malviventi sono dati alla fuga in auto. Tuttavia nel corso delle fasi concitate dell’inseguimento, i ladri avrebbero speronato la macchina della Polizia lungo calata Capodichino e Pasquale Apicella avrebbe avuto la peggio.

Resterà da definire la dinamica. Nello scontro è rimasto ferito (fortunatamente in modo lieve) anche un altro agente di polizia. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini di videororveglianza. Fermati due dei ladri, mentre il terzo è in fuga. Interrogato l’agente di Polizia sopravvissuto. Intanto arriva il messaggio di cordoglio del questore di Napoli Alessandro Giuliano: «Siamo vicini alla famiglia del collega morto e agli uomini del commissariato di Secondigliano».

