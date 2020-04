Festa di compleanno per bambini in un parco nel Napoletano: multate 2 mamme

Pomigliano d’Arco. Organizzano una festa di compleanno per bambini, nonostante i divieti imposti dalle restrizioni per il Coronavirus.

E’ accaduto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove due mamme hanno gonfiato palloncini e sistemato tavolini in un parco privato, in occasione del compleanno di uno dei loro figli.

“Grazie all’intervento tempestivo della polizia Municipale, il party è stato immediatamente bloccato e sono scattate le multe. Assurdo che dopo tutto quello che è successo, dopo tutti i morti, c’è chi ancora ha l’ardire di organizzare una festa violando le restrizioni anti-Covid”, commenta così la vicenda il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Questa gente non ha ancora capito la gravità della situazione, e dopo quasi due mesi di quarantena è gravissimo. E tutto ciò ci fa preoccupare in vista della Fase 2, dove servirà massimo senso di responsabilità per evitare una nuova ondata di contagi”, afferma Borrelli.

Tutti i preparativi per i festeggiamenti sono stati interrotti e le due mamme sono state sanzionate. “Abbiamo multato le mamme – ha affermato il comandante della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco Luigi Maiello – con sanzioni di 280 euro. Ma è assurdo dover impiegare delle risorse per una cosa del genere. Ieri abbiamo anche identificato e multato una gang di balordi della 219. Noi stiamo continuando a lavorare duro per garantire la sicurezza, con oltre 2mila controlli effettuati. Ma le persone devono capire che questi comportamenti sono assolutamente vietati. Se non lo capiscono, non ne usciremo. Per fortuna gran parte della cittadinanza sta rispettando le regole, dandoci anche una mano ad acciuffare gli irresponsabili”.