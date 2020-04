Qualiano. Il Coronavirus non ferma l’amore: Alessandra e Pasquale sposi “in mascherina”

Pasquale e Alessandra oggi sposi nonostante tutto. Un amore troppo forte per aspettare, un giorno, questo, atteso da tempo e anche se con le portone vuote perché senza invitati, i due hanno pronunciato il fatidico “Si” nel comune di Qualiano.

Oggi sono marito e moglie Alessandra e Pasquale e la convivenza forzata di questo periodo ha solo sancito ancor di più il loro legame. Il papa di Alessandra l’ha accompagnata al comune, tutti muniti di mascherina. Gioie per il momento, tristezza per il vuoto attorno, ma appena sarà possibile, promettono gli sposi, si festeggerà come avevamo sempre sognato.