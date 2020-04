San Marco: frasi di buon onomastico e significato del nome Marco

Il giorno 25 aprile è la data che festeggia San Marco: origini, storia e significato del nome Marco, frasi auguri di buon onomastico, immagini WhatsApp e Facebook.

Messaggi di buon onomastico per San Marco: frasi per WhatsApp

Trovare le parole giuste richiede un pò di fantasia. La ricorrenza dell’onomastico è abbastanza frequente poiché è scandita dal calendario liturgico.

Capita quindi spesso di dover fare gli auguri di buon onomastico anche a tanti amici in poco tempo. Per scrivere sempre messaggi originali e frasi divertenti di seguito proponiamo alcuni pensieri e dediche per l’amico, il marito, il figlio e il papà che festeggia l’onomastico del giorno 25 aprile.

Ecco le immagini e le frasi di San Marco per fare gli auguri di buon onomastico su WhatsApp e Facebook

Buongiorno Marco, è con un arco che oggi ti invio i miei auguri per un giorno fantastico edun meraviglioso onomastico!

Alla persona più originale auguro un giorno speciale oggi che è un giorno di festa ed il tuo nome si manifesta.

Dai a questa giornata la possibilità di essere bella, sii felice e permetti che si ispiri a te!

Ti festeggio non perchè è il tuo santo, ma perchè è l’occasione per ricordare una persona eccezionale come te!

Auguri papà a te che come dice il tuo nome sei il mio guerriero, l’uomo dal quale ogni giorno mi ispiro.

Il significato del nome Marco è guerriero, forse per questo tu non hai mai smesso di lottare per le cose importanti della tua vita. Buona giornata amico mio.

Rosso è il colore del tuo nome, come l’amore e la passione che ci unisce fa quando ci conosciamo.

Questo messaggio è dedicato a te che meriti il viaggio più bello che esiste, quello che ho fatto anch’io e che rifarei ogni giorno, quello verso il tuo cuore!

Basta poco per stupire chi festeggia l’onomastico nel giorno di San Marco Evangelista. Tra i personaggi famosi che festeggiano l’onomastico di oggi ricordiamo: M. Carta cantante , M. Bocci attore. Ricordiamo ancora M. Travaglio giornalista e M. Materazzi calciatore.

Il significato del nome Marco

L’origine del nome Marco deriva dal prenome Romano “Marcus” che a sua volta a una derivazione quasi certamente teoforica. Infatti il significato del nome Marco è riferito al dio della guerra Marte. La traduzione di questo nome è “dedicato a Marte” oppure “appartenente al Dio Marte”. In età imperiale questo nome era talmente diffuso che divenne molto popolare anche in Grecia nella forma Markos. La diffusione si ebbe anche grazie alla popolarità dell’imperatore M. Aurelio Antonino. Ma tanti furono i personaggi celebri in quell’epoca che contribuirono alla diffusione del nome proprio come M. Tulio Cicerone o M. Antonio, amante di Cleopatra.