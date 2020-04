Flash mob 25 aprile, oggi “Bella Ciao” dai balconi: ecco a che ora l’appuntamento in tutta Italia

L’emergenza Coronavirus ed il lockdown impediscono le manifestazioni in piazza per il 25 aprile, ma sono tante le iniziative organizzate via web per rendere comunque più persone possibili partecipi della Festa della Liberazione. Tra queste il flash mob dai balconi: chi vorrà potrà cantare “Bella Ciao” alle ore 15:00 dal proprio balcone o dalla propria finestra. Un modo diverso dal solito ma sicuramente intenso per celebrare l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Flash mob “Bella Ciao”

Vi saranno inoltre molte altre iniziative, radunate sotto l’hashtag #iorestolibero. Nessuna manifestazione in piazza, ma le commemorazioni sono state consentite anche alla presenza delle associazioni partigiane e combattistiche che naturalmente dovranno sottostare alle regole di distanziamento sociale che la pandemia impone.

