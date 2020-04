La bandiera italiana con i caratteri Sindhi fanno crashare l’iPhone

Non è la prima volta che strane stringe di testo provocano l’arresto di un dispositivo iOS o macOS. Il nuovo bug coinvolge l’emoji della bandiera italiana insieme a particolari caratteri in lingua Sindhi: quando un utente riceve una notifica con questo particolare messaggio, il suo dispositivo si blocca. L’unica soluzione è un riavvio forzato, ma in alcuni casi è addirittura necessario ripristinare l’iPhone in modalità DFU.

Bandiera italiana iPhone

La combinazione da evitare a tutti i costi sarebbe quella tra due emoji: bandiera italiana e carattere Sindhi. Se arrivano sull’IPhone queste due icone, nonostante gli ultimi aggiornamenti iOS 13, il telefono rischia di andare in crash.

Iphone, falla nell’app Mail

Ben più grave è una falla trovata nell’app Mail di iOS. Come riporta ZecOps la falla riguarda un bug presente in iOS 12 e iOS 13.

Confezionando un’apposita email, con un link malevolo, l’utente potrebbe attivare un processo in grado di consumare una grande quantità di memoria RAM. Pare che solo Mail sia affetta dal bug e altri software di posta, come Gmail e Outlook, ne siano immuni. Apple risolverà questi bug nel prossimo aggiornamento di iOS.