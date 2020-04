Oroscopo Paolo Fox giovedì 24 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siamo entrati nella penultima settimana di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

L’Ariete ricomincia a sorridere, mentre il Toro risolve questioni pratiche. Problemi lavorativi per il Cancro e i Gemelli devono credere di più nell’amore. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 24 aprile 2020 Ariete

Oggi, per l’oroscopo di Paolo Fox, sarai molto attivo sia in amore che sul lavoro. Venere in buon aspetto rimarrà a sostenerti fino a inizio agosto. Saturno, poi, si aggiunto, sbloccando qualche situazione ferma. Non risolverai ancora tutte le tue difficoltà, ma cominci a guardare al futuro con il sorriso.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 24 aprile 2020 Toro

Oggi la Luna e Giove in aspetto favorevole ti proteggono nelle faccende pratiche, come la casa o alcune questioni burocratiche. In questi giorni hai avuto dei contrattempi che hanno ritardato alcuni progetti, ma l’oroscopo di Paolo Fox preannuncia una novità importante entro luglio.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 24 aprile 2020 Gemelli

Dovresti avere più fiducia nell’amore. Il consiglio dell‘oroscopo di Paolo Fox è di affrontare qualsisia contrasto tu abbia avuto con il partner oggi, perché da sabato arriverà la Luna nel segno. Ci saranno delle giornate di rilancio nei rapporti, anche i più complicati. Vale la pena sfruttare questa occasione! In questo momento sei molto preoccupato per la tua famiglia.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 24 aprile 2020 Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi è ora di fare bene i conti. Chi lavora in proprio, potrebbe sentirsi a disagio perché si sta rendendo conto di non guadagnare quanto meriterebbe. Dovrai risolvere questa situazione che ti turba già da un po’. Cerca solo di non scivolare in un atteggiamento scostante di fronte a chi ritieni non apprezzi del tutto i tuoi sforzi.