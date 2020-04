Napoli, pretende mascherine gratis: minaccia dipendenti e devasta farmacia

Napoli. Farmacista aggredito e locale devastato. E’ successo questa mattina nel quartiere Piscinola, a Napoli. Secondo quanto ricostruito, alcuni cittadini pretendevano di ricevere un maggior numero di mascherine gratuite rispetto a quelle a cui avevano diritto. Si tratta dei dispositivi di sicurezza acquistati dalla Regione Campania e consegnati alle farmacie per la distribuzione.

Marianella (Napoli), farmacia presa d’assalto: voleva più mascherine gratis

Il fatto increscioso si è verificato nella farmacia del dottore Riccardo Terranova Barberio in via da Mugnano a Marianella. L’uomo ha prima preteso mascherine gratis, poi ha dato di matto e ha minacciato i dipendenti prima di sfasciare un espositore e il dispenser con il gel igienizzante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero. “Il farmacista sta bene, non ha ricevuto violenze fisiche ma minacce verbali, sono stati rotti alcuni espositori e mobili”, ha raccontato all’agenzia Dire Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli.

“In un momento di generosità, che vede i farmacisti in prima linea, si risponde o con indifferenza oppure, come in questo caso, con violenza e intimidazioni. E’ un gesto di insofferenza e di ignoranza plebea – ha aggiunto Di Iorio -. Noi farmacisti lavoriamo 7 su giorni su 7, siamo aperti sempre, servendo tutti i clienti anche senza prenotazione. Va bene, ma servono rispetto ed educazione”.