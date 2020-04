Reddito di cittadinanza di aprile pagato in anticipo: l’accredito già da oggi

Reddito di cittadinanza aprile. Questo mese il sostegno al reddito verrà pagato con qualche giorno di anticipo, o almeno così dovrebbe essere stando a quanto specificato sul sito dell’INPS.

Andando nella propria area privata, accessibile inserendo uno tra Pin INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi, infatti, nella parte relativa allo stato della domanda si legge che questo mese la lavorazione da parte dell’INPS è stata completata prima e che già nella giornata da oggi, giovedì 23 aprile, ci sarà il tanto atteso invio delle disposizioni di pagamento a Poste Italiane. Le tempistiche per la ricarica, quindi, dipenderanno da quanto impiegherà Poste Italiane per accreditare sulla carta gli importi del mese di aprile.

Nell’area privata del sito INPS, nella parte relativa allo stato dei pagamenti di reddito e pensione di cittadinanza, è stato annunciato il completamento delle operazioni per il mese di aprile.

Come riporta Money, nel dettaglio, data dell’ultima elaborazione è quella del 21 aprile 2020. Ciò ha fatto pensare che la ricarica RdC/PdC potesse arrivare in anticipo, anche perché nei mesi scorsi l’elaborazione è stata completata rispettivamente nelle giornate del 24 marzo e del 23 febbraio (in entrambi i casi il reddito di cittadinanza è stato pagato il giorno 27).

Tuttavia si trattava solamente di previsioni, visto che inizialmente non era stata ufficializzata la data dell’invio delle disposizioni di pagamento dell’INPS a Poste italiane. Informazione comunicata poco dopo, quando la tabella si è completata con un’ulteriore data: 23 aprile 2020.

A partire già da oggi, quindi, l’INPS invierà le disposizioni di pagamento. Poste Italiane (in quanto ente gestore) avrà l’onere di caricare gli importi sulla carta.