23 aprile San Giorgio: frasi di auguri e immagini di buon onomastico

23 aprile si celebra San Giorgio: frasi di auguri e immagini di buon onomastico. San Giorgio è stato, secondo una consolidata e diffusa tradizione, un martire cristiano, venerato come santo megalomartire (in greco Hàghios Geòrgios ho Megalomàrtys, Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυς) da quasi tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi.

Morì prima di Costantino I, probabilmente sotto le mura di Nicomedia, secondo alcune fonti nel 303. Il suo culto è molto diffuso ed è antichissimo, risalendo almeno al IV secolo.

San Giorgio onomastico: frasi e immagini di auguri

In occasione di San Giorgio, vediamo frasi e immagini di buon onomastico. L’origine del nome deriva dal termine latino Georgius, che a sua volta deriva dal greco antico Georgios. Questa parola è formata da ge, che significa “terra”, ed ergon che invece si traduce con “lavorare”. Il significato del nome Giorgio è quindi “agricoltore”, oppure “colui che lavora la terra”.

In occasione di San Giorgio, ci sono diverse frasi e immagini per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome “Giorgio” o “Giorgia“.

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale.

Auguri Giorgino ti mando un bacino oggi che è un giono di festa ed il tuo nome si manifesta!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Buon onomastico Giorgetto, sei sempre il mio diletto ed amico preferito per questo ti auguro oggi un giono fiorito.

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Sette lettere il tuo nome come le note musicali, musica è ogni volta sento chiamarti, danza il mio cuore ogni volta che accade. Auguri amore mio.

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

San Giorgio onomastico, frasi e immagini.

San Giorgio, patrono degli scout

In Italia il culto per san Giorgio è assai diffuso e le città e i comuni di cui è patrono sono più di cento, dei quali uno capoluogo di regione (Campobasso) e tre capoluoghi di provincia (Ferrara, Ragusa e Reggio Calabria); inoltre si contano ben ventuno comuni che portano il suo nome.

San Giorgio è da sempre considerato santo patrono degli Scout e delle Guide. Questo non per le origini inglesi del movimento, bensì per la simbologia a lui legata dei cavalieri e del bene che sconfigge il male[12]. Nella tradizione italiana la Festa di san Giorgio è il giorno del rinnovo dedicato al rinnovo della promessa, proprio per la vicinanza del cerimoniale della promessa a quello della cavalleria.

Nei pressi di questa data spesso vengono organizzate attività intergruppo chiamate Campo San Giorgio, che si svolgono attorno al 23 aprile. Anche nelle associazioni scout non confessionali (come per esempio quella britannica o il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) il giorno di san Giorgio viene sempre festeggiato, con attività spesso in gemellaggio tra diversi gruppi.

Leggi anche: La storia di Santa Francesca Romana